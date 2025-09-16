Arrestato l’istruttore di equitazione di un maneggio nel Milanese, è accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve minorenni. La Polizia ha arrestato l’uomo, un 62enne, in applicazione alla misura cautelare in carcere decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve, che erano venuti a conoscenza delle attenzioni riservate alla figlia dal maestro. Le indagini, svolte dagli uomini della IV sezione della squadra mobile, hanno evidenziato come l’uomo approfittasse del proprio ruolo di insegnante e del legame instaurato con le allieve, per compiere le molestie durante le lezioni e altri momenti di attività sportiva.

Le udienze protette di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime degli abusi. Le violenze sono sempre state perpetrate all’interno del maneggio. Al momento dell’arresto l’uomo si trovava nel centro di equitazione ed è stato portato nel carcere di San Vittore.

FOTO DI ARCHIVIO