Un agente di polizia locale è stato accusato di aver schiaffeggiato un cittadino durante un controllo. Il fatto è accaduto nel comune di Pagani, provincia di Salerno, il 12 settembre, ed è stato filmato da un passante. Diventato virale in rete, è stato condiviso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Secondo una prima ricostruzione, la municipale ha fermato un uomo in scooter senza casco. Dopo lo stop i toni si sono subito accesi, il motociclista non ha gradito il controllo e, come si può vedere dalla registrazione, uno dei vigili prima ha urlato e poi ha alzato un braccio, colpendolo alla testa. A questo punto sono intervenuti il collega e alcune passanti che hanno evitato il peggio. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’agente sarebbe stato trasferito a svolgere mansioni d’ufficio, in attesa che la commissione esamini il suo caso.

Come ha annunciato il comandante di polizia municipale, Lucio D’Apolito, infatti, la polizia locale sta svolgendo indagini interne. D’Apolito ha sottolineato che il comando di polizia locale è contro qualsiasi forma di violenza e che queste condotte saranno punite come previsto dalla legge. Anche il sindaco del Comune, Lello Prisco, subito dopo l’accaduto ha denunciato i fatti, affermando che gli uomini in divisa devono sempre far rispettare la legge ed essere da esempio ai propri cittadini.

In parallelo all’inchiesta interna della Locale, indagano anche i carabinieri della tenenza locale che dovranno appurare eventuali responsabilità.