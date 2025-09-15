Il mondo FQ

Rubio a Gerusalemme: “Sostegno incrollabile a Israele per gli obiettivi a Gaza”

Il segretario di Stato Usa: "Il popolo della Striscia merita un futuro migliore"
Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, parlando a Gerusalemme, ha promesso che Washington fornirà “un sostegno incrollabile” a Israele per raggiungere i suoi obiettivi a Gaza. “Il popolo di Gaza merita un futuro migliore, ma quel futuro migliore non può iniziare finché Hamas non sarà eliminato. La barbarie di Hamas è senza precedenti”, ha detto Rubio ai giornalisti durante una dichiarazione congiunta alla stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

