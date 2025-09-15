Il mondo FQ

Mattarella: “Bambini vittime di condizioni disumane a Gaza”

Lla comunità internazionale ritrovi dentro di sé le ragioni della solidarietà che le hanno permesso di salvarsi di fronte ad altre prove"
“I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra dove siamo in presenza di un’emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia. Penso al ricordo straziante di bambini in condizioni disperate di denutrizione come in Sudan, i bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina, i bambini anche neonati uccisi o rapiti come nella turpe giornata del 7 ottobre, dei bambini che muoiono per fame anche quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi e spesso vengono distrutti dai bombardamenti come nella disumana ostinata condizione di Gaza”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo il premio Burgio al Quirinale. “Denutrizione e fame devono alzare l’attenzione della nostra coscienza. Che la comunità internazionale ritrovi dentro di sé le ragioni della solidarietà che le hanno permesso di salvarsi di fronte ad altre prove”, ha concluso Mattarella.

