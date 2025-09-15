L'uomo stava aspettando i soccorsi autostradali. In una dinamica ancora da accertare, sarebbe scivolato da un terrapieno alto sei metri

Un uomo è morto, sabato 13 settembre, dopo una caduta da un terrapieno sul tratto autostradale dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Mario Mauro, 71enne di Napoli, aveva accostato a bordo dell’autostrada dopo un piccolo incidente con la macchina. Con la moglie si era spostato dietro il guardrail per aspettare i soccorritori. Nel tentativo di scavalcare la protezione, l’uomo sarebbe caduto dal terrapieno da un’altezza di sei metri.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, la coppia stava viaggiando in direzione Palermo, quando, a causa di una sbandata, avrebbe urtato una barriera metallica vicino ad un viadotto al confine della provincia di Trapani. Come riporta PalermoToday, la coppia avrebbe accostato la macchina, danneggiata dall’urto, e avrebbero superato il guardrail per aspettare in sicurezza i soccorsi. È ancora da appurare la dinamica dei fatti, ma l’uomo si sarebbe diretto nuovamente verso l’auto e sarebbe caduto dal terrapieno.

A notare il fatto sarebbero stati due carabinieri fuori servizio. Una volta giunti i soccorsi sul posto e trasportato l’uomo d’urgenza in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, sotto choc è stata sottoposta ad accertamenti dal personale sanitario. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia stradale.