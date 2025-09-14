L'incidente è avvenuto ad Adria: l'auto ha travolto i due mentre erano in bicicletta. Il bambino, che era seduto sul seggiolino, ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova con l'elisoccorso. Operato d'urgenza, è ora in fin di vita

Una donna e suo figlio sono stati travolti da un auto mentre attraversavano la strada con la bicicletta ad Adria, in provincia di Rovigo. È successo nel pomeriggio di sabato 13 settembre. Alla guida dell’automobile c’era un 70enne, senza patente e senza assicurazione del veicolo, che si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.

Nell’impatto il bambino, seduto sul seggiolino della bici, ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova con l’elisoccorso. La madre, in condizioni cliniche migliori, è stata portata all’ospedale di Rovigo. Nella notte il bambino è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma, secondo quanto riportato dai giornali locali, è in fin di vita. Tanto che, su richiesta della madre, gli è stato impartita “l’unzione degli infermi”.

Immagine in evidenza d’archivio