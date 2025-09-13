Tre salti, nessuno neanche lontanamente vicino alla misura che assicurava la qualificazione per la finale. E così, alla fine, Larissa Iapichino non ce l’ha fatta. Fuori. La saltatrice in lungo, candidata a una medaglia, non ce l’ha fatta. Non sarà tra le migliori che si contenderanno il podio ai Mondiali di atletica.

La giovane azzurra, figlia di Fiona May, ha steccato i suoi tre tentativi di qualificazione raggiungendo al massimo la misura di 6.56 metri “lasciando” 19 centimetri in pedana nello stacco. Quanto sarebbe bastato, perfettamente, per raggiungere la seconda e più importante pare della gara del salto in lungo: il 6.75 infatti garantiva la qualificazione automatica. Negli alti due tentativi, Iapichino ha saltato 6.52 e 6.32 all’ultima chance. “Non so cosa dirti”, gli ha urlato il papà-allenatore Gianni dalla tribuna.