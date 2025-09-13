Il mondo FQ

Mondiali di atletica, Iapichino choc: è fuori dalla finale del salto in lungo

La saltatrice azzurra ha mancato la qualificazione alla finale non riuscendo ad avvicinarsi, neanche minimamente, alla misura che garantiva la corsa all'oro
Tre salti, nessuno neanche lontanamente vicino alla misura che assicurava la qualificazione per la finale. E così, alla fine, Larissa Iapichino non ce l’ha fatta. Fuori. La saltatrice in lungo, candidata a una medaglia, non ce l’ha fatta. Non sarà tra le migliori che si contenderanno il podio ai Mondiali di atletica.

La giovane azzurra, figlia di Fiona May, ha steccato i suoi tre tentativi di qualificazione raggiungendo al massimo la misura di 6.56 metri “lasciando” 19 centimetri in pedana nello stacco. Quanto sarebbe bastato, perfettamente, per raggiungere la seconda e più importante pare della gara del salto in lungo: il 6.75 infatti garantiva la qualificazione automatica. Negli alti due tentativi, Iapichino ha saltato 6.52 e 6.32 all’ultima chance. “Non so cosa dirti”, gli ha urlato il papà-allenatore Gianni dalla tribuna.

