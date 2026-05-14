Caos derby, i tifosi della Roma: “Se si gioca lunedì, rimaniamo fuori”. La società: “Lavoriamo per scendere in campo domenica”

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“L’As Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore”. Con una nota ufficiale la Roma ha comunicato di esser al lavoro per provare a giocare il derby nella giornata di domenica e non lunedì alle 20:45. Una decisione – quella della Prefettura – che non è piaciuta ai tifosi, che infatti ieri avevano espresso il proprio disappunto con un comunicato, spiegando di voler disertare il derby nel caso in cui dovesse giocarsi lunedì sera.

“Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso”, prosegue la nota ufficiale della Roma.

Una nota arrivata appunto a distanza di due giorni dalla decisione della Prefettura di far giocare il derby lunedì sera e il ricorso al Tar della Lega Calcio di Serie A, di cui si attende l’esito. “La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo”. Nella parte finale di comunicato il club giallorosso specifica: “Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma”.

Un comunicato arrivato sì dopo la decisione della Prefettura, ma anche dopo il disappunto manifestato dai tifosi della Roma nella giornata di mercoledì. “A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde e inevitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa”, avevano spiegato i tifosi giallorossi. Adesso non rimane che attendere quale sarà l’esito del ricorso al Tar. La sensazione è che però qualsiasi sia la decisione definitiva, qualcuno rimarrà scontento.