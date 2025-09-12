Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, intorno alle 4:00, un ordigno è esploso all’ingresso del centro sociale La Strada che si trova nel quartiere Garbatella a Roma. Accanto uno striscione con un insulto: “Di Battista put**** di Hamas”. “Questa mattina stavamo facendo lo scarico del market solidale che accoglie più di 80 utenti e ci siamo resi conto che la porta era stata di nuovo attaccata – spiega un attivista del centro sociale La Strada che preferisce rimanere anonimo – noi non abbiamo rapporti con l’onorevole Di Battista, pensiamo che l’associazione sia l’impegno per la causa palestinese”. Le indagini sono in corso e la polizia scientifica ha sequestrato lo striscione. Non è la prima volta che il centro sociale viene preso di mira. Negli ultimi due anni infatti altre due bombe carta erano esplose proprio all’ingresso dello stabile: la prima risalente ad ottobre 2023, mentre la seconda è più recente ed è del 15 maggio 2025. Per questo motivo, gli attivisti hanno indetto un’assemblea pubblica, durante la quale hanno affisso un altro striscione all’ingresso principale dello stabile con scritto: “Siamo più forti delle bombe.” Prima di terminare l’incontro è stato improvvisato un piccolo corteo all’interno del quartiere.
Accedi o registrati per partecipare alla discussione