Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, intorno alle 4:00, un ordigno è esploso all’ingresso del centro sociale La Strada che si trova nel quartiere Garbatella a Roma. Accanto uno striscione con un insulto: “Di Battista put**** di Hamas”. “Questa mattina stavamo facendo lo scarico del market solidale che accoglie più di 80 utenti e ci siamo resi conto che la porta era stata di nuovo attaccata – spiega un attivista del centro sociale La Strada che preferisce rimanere anonimo – noi non abbiamo rapporti con l’onorevole Di Battista, pensiamo che l’associazione sia l’impegno per la causa palestinese”. Le indagini sono in corso e la polizia scientifica ha sequestrato lo striscione. Non è la prima volta che il centro sociale viene preso di mira. Negli ultimi due anni infatti altre due bombe carta erano esplose proprio all’ingresso dello stabile: la prima risalente ad ottobre 2023, mentre la seconda è più recente ed è del 15 maggio 2025. Per questo motivo, gli attivisti hanno indetto un’assemblea pubblica, durante la quale hanno affisso un altro striscione all’ingresso principale dello stabile con scritto: “Siamo più forti delle bombe.” Prima di terminare l’incontro è stato improvvisato un piccolo corteo all’interno del quartiere.