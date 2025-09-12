Bologna, auto si schianta contro un palo durante un inseguimento: le immagini dell’incidente

La fuga dalla polizia ad alta velocità e poi l’impatto contro un palo della luce. Il video riprende il momento dell’impatto del veicolo avvenuto intorno alle 5 del mattino a Bologna. Nell’incidente ha perso la vita un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell’auto (risultata rubata) c’era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Gli agenti si sono avvicinati mentre l’auto era ferma al semaforo: al volante c’era il giovane di 19 anni, incensurato, e il 18enne – con precedenti per furto e resistenza – era seduto al posto del passeggero. L’Audi, secondo la ricostruzione della Questura, è partita allo scattare del verde a grande velocità: è nato un inseguimento con la Polizia lungo alcune strade fino a via Murri. La Questura specifica, inoltre, che la volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga anche perché sembra che gli agenti a bordo li avessero persi di vista. La pattuglia ha poi trovato l’auto incidentata all’altezza di via del Lamponi.