Il ct di Israele svela cosa gli ha detto Gattuso dopo il match: “Ci ha incoraggiati”

Ben Shimon ha svelato che dopo l'accesa discussione in campo c'è stato un chiarimento tra le due nazionali
Una partita che ha fatto discutere prima, durante e dopo. E non solo nei momenti immediatamente successivi al fischio finale. Israele-Italia continua a far parlare di sé anche a distanza di diversi giorni dalla fine. Nelle ore precedenti al match, il tema era ovviamente quello dello sterminio in corso a Gaza da parte di Israele e i numerosi appelli alla nazionale italiana in cui si chiedeva di non giocare la partita. In quella circostanza però il ct dell’Italia Gennaro Gattuso aveva deciso di non esporsi in conferenza stampa.

A prendersi la scena nei 90 minuti era stato invece lo “spettacolo” in campo, con nove gol, diversi ribaltoni e una vittoria all’ultimo respiro per 4-5 da parte della nazionale italiana grazie alla rete di Sandro Tonali. Una partita tesa e che ha visto anche un’accesa discussione in campo a match ormai finito. Tra i protagonisti c’era proprio Gattuso, visibilmente nervoso con alcuni avversari nell’immediato post gara.

A svelare però cosa è successo fuori dal terreno di gioco ci ha pensato Ben Shimon, commissario tecnico di Israele, che ha dichiarato: “Gli italiani sono stati molto, molto incoraggianti. Gattuso ci ha incoraggiati dopo la partita. Nelle classiche interviste dopo la partita, gli israeliani avevano anche accusato gli azzurri: “Siamo stati insultati per tutta la partita”. Questa la frase riportata in conferenza stampa dal ct Ben Shimon e riferitagli dai suoi giocatori, secondo i media israeliani. Successivamente però lo stesso commissario tecnico d’Israele ha precisato che ha subito chiarito con Gattuso e con il resto dei calciatori italiani.

