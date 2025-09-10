Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:04

Scoprono 2.200 uccelli protetti imprigionati in un’auto diretta in Sicilia, i carabinieri li liberano: denunciato il conducente

di F. Q.
La vendita avrebbe fruttato 200mila euro [Video]
Oltre 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette – fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza, sono stati scoperti dai carabinieri di Villa San Giovanni all’interno di numerose gabbie artigianali stipate in un’auto. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia. All’apertura della gabbia, i militari hanno trovato alcuni esemplari morti a causa delle modalità di trasporto, mentre altri mostravano chiari segni di maltrattamento. Il Servizio veterinario provinciale, dopo le verifiche sanitarie, ha stabilito che la maggior parte dei volatili era comunque idonea alla liberazione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, quindi, gli uccelli sono stati rimessi in libertà. Secondo gli investigatori hanno stimato che la vendita degli esemplari sul mercato parallelo avrebbe potuto generare un illecito guadagno quantificato in circa 200mila euro. Il conducente dell’auto è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni di grave sofferenza e uccisione e detenzione di esemplari di specie selvatiche protette.

