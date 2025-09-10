Hanno provocato diverse vittime i raid che Israele ha condotto questo pomeriggio su Sana’a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi. Lo ha riferito l’emittente al-Masirah, affiliata al movimento filo-iraniano, precisando che i bombardamenti hanno preso di mira, tra i vari obiettivi, “il quartier generale della Guida Morale” vicino Piazza Tahrir. Diverse case sono state danneggiate. Secondo i media israeliani, più di 10 aerei hanno attaccato 15 obiettivi in tutto lo Yemen nell’ambito dell’operazione ‘Ring the Bells‘. Israel Hayom parla di sei raid condotti su Sana’a.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione