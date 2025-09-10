Hanno provocato diverse vittime i raid che Israele ha condotto questo pomeriggio su Sana’a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi. Lo ha riferito l’emittente al-Masirah, affiliata al movimento filo-iraniano, precisando che i bombardamenti hanno preso di mira, tra i vari obiettivi, “il quartier generale della Guida Morale” vicino Piazza Tahrir. Diverse case sono state danneggiate. Secondo i media israeliani, più di 10 aerei hanno attaccato 15 obiettivi in ​​tutto lo Yemen nell’ambito dell’operazione ‘Ring the Bells‘. Israel Hayom parla di sei raid condotti su Sana’a.