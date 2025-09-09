Il mondo FQ

Su Gaza City piovono i volantini dell’esercito israeliano, Tel Aviv invita i palestinesi ad abbandonare le loro case

di F. Q.
Proprio oggi l'Idf intensificherà il suo attacco mortale sulla città palestinese [Video]
L’esercito israeliano lancia dal cielo volantini su un quartiere di Gaza City ordinandone l’evacuazione, mentre gli abitanti reagiscono dopo averli raccolti. Oggi, martedì 9 settembre, l’esercito israeliano ha dichiarato che agirà con “grande forza” a Gaza City e ha intimato ai residenti di andarsene, mentre intensifica il suo assalto mortale al più grande centro urbano del territorio palestinese.

