È accusato di avere rapinato una signora di 87 anni il 30 agosto scorso in centro a Milano. Per questa ragione un 24enne – irregolare di origini algerine e con precedenti – è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato. Il presunto responsabile è stato individuato anche grazie all’analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza.

La donna stava camminando in corso Italia quando è stata avvicinata da un giovane che, dopo averle poggiato la mano sulla spalla, le ha strappato con violenza le collane che indossava facendola cadere per terra, per poi scappare su un monopattino elettrico. I poliziotti della Sesta sezione della Squadra mobile giovedì scorso lo hanno individuato e bloccato. Si stava recando in Stazione Centrale per lasciare Milano. Nello zaino aveva i vestiti usati durante la rapina.