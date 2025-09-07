Si chiude oggi, domenica 7 settembre, il Festival 2025 di Emergency a Reggio Emilia, che ha visto nei primi due giorni la partecipazione di migliaia di perone. “La voce” è il titolo scelto quest’anno per il Festival, con l’obiettivo di creare spazi di confronto dove immaginare e iniziare a costruire una società più giusta, più uguale. “Pratichiamo e rivendichiamo i nostri diritti, ad alta voce. Anche quando il mondo sembra andare in direzione opposta, possiamo e dobbiamo trovare una via alternativa”. E tra le tante voci dell’evento ci sono state anche quelle degli operatori umanitari di Emergency, che lavorano nei luoghi del conflitto. Nel video la testimonianza di Raffaela Baiocchi, ginecologa, di ritorno dalla Striscia di Gaza.