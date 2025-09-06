Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:14

Decaro, Tridico, Fico, Giani e Manildo: il centrosinistra ufficializza i candidati alle prossime Regionali

di F. Q.
Sul profilo social del Pd le foto dei 5 candidati: "Mentre la destra litiga per le poltrone, il centrosinistra unito lavora per le persone", si legge
Decaro, Tridico, Fico, Giani e Manildo: il centrosinistra ufficializza i candidati alle prossime Regionali
Icona dei commenti Commenti

“Mentre la destra litiga per le poltrone, il centrosinistra unito lavora per le persone”. È quanto compare nella prima foto postata sul profilo Instagram ufficiale del Partito democratico che ufficializza i candidati presidenti del campo progressista nelle cinque Regioni al voto: seguono poi le foto dei 5 candidati in corsa. Dopo lo sblocco della vicenda Puglia, la coalizione composta da Pd, M5s e Avs ha infatti sciolto tutti i nodi ed è pronto alla campagna elettorale.

L’ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare dem, Antonio Decaro è il candidato a succedere a Michele Emiliano in Puglia. Dopo lunghe trattative, infatti, Decaro ha accettato la corsa dell’ex presidente della Puglia, Nichi Vendola (di Avs) per il consiglio regionale. L’europarlamentare M5s ed ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è invece il candidato in Calabria, dopo le dimissioni del governatore di Forza Italia Roberto Occhiuto, indagato per corruzione (che tenterà la rielezione). Espressione del Movimento 5 stelle sarà anche il candidato del centrosinistra in Campania: è l‘ex presidente della Camera Roberto Fico in corsa per succedere al dem Vincenzo De Luca. Dopo il via libera dagli iscritti del movimento di Giuseppe Conte, il presidente uscente della Regione Toscana, Eugenio Giani del Pd, si ricandida per il secondo mandato sostenuto dall’intera coalizione. Chiude il quadro Giovanni Manildo: l’ex sindaco di Treviso del Pd sarà il candidato in Veneto per il dopo Zaia. Tutto questo mentre la destra deve trovare ancora la quadra su gran parte dei candidati.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione