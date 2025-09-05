Mentre si rincorrono i retroscena è Francesco Boccia, che a casa sua, a Bisceglie dove stasera l'ex sindaco di Bari e Elly Schlein saliranno sul palco insieme, conferma: “Abbiamo chiuso"

Antonio Decaro sarà il candidato presidente della Puglia e Nichi Vendola guiderà la lista di Avs. Dovrebbe finire così la partita, dopo giorni e giorni di trattative e tensioni.

Mentre si rincorrono i retroscena è Francesco Boccia, che a casa sua, a Bisceglie dove stasera Decaro e Elly Schlein saliranno sul palco insieme, conferma: “Abbiamo chiuso”. In realtà l’ex sindaco di Bari continuerebbe a insistere : Vendola dovrebbe rimanere in consiglio regionale il meno possibile e poi essere eletto in Parlamento.

La trattativa si sarebbe sbloccata anche grazie all’intervento del Movimento 5 Stelle, che aveva diramato una nota con il coordinatore regionale Donno per dire sostanzialmente “O Decaro o nessuno”. (“Decaro ha dichiarato in modo chiaro e convinto che vuole aprire la Puglia a una stagione politica di rinnovamento. Quest’ultima è per noi una condizione imprescindibile per potere offrire il nostro contributo”). L’europarlamentare è ora a Bari e sta arrivando a Bisceglie. Schlein atterra all’aereoporto alle 18 e 30. I due si vedranno sotto al palco della Festa dell’Unità. Ma ormai il dado è tratto.