Si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre le elezioni regionali anticipate in Calabria dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, il governatore di Forza Italia indagato per corruzione. Lo comunica il vicepresidente facente funzioni Filippo Pietropaolo, assessore all’Organizzazione di Fratelli d’Italia, annunciando di aver firmato il decreto di indizione del voto. “Il centrodestra con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”, afferma.

Occhiuto infatti, come aveva annunciato da subito, ha ripresentato la propria candidatura per cercare una nuova legittimazione popolare ed evitare così di essere logorato, o, per usare le sue stesse parole, “decapitato politicamente“. Sul suo sfidante, invece, il confronto nel campo largo di centrosinistra è ancora agli inizi: mentre il Pd non ha ancora scoperto le carte, il M5s punta sull’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico o in alternativa sulla deputata Vittoria Baldino, mentre Alleanza Verdi e Sinistra ha lanciato la corsa del sindaco di Riace Mimmo Lucano, simbolo dell’accoglienza dei migranti.

Tra le Regioni al voto in autunno, a fissare la data delle consultazioni finora sono già state Valle d’Aosta (28 settembre), Marche (28 e 29 settembre) e Toscana (12-13 ottobre), mentre Veneto, Puglia e Campania dovrebbero andare alle urne la seconda o la terza domenica di novembre.