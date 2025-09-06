Suspense fino all’ultimo secondo alla Festa dell’Unità di Bisceglie. Antonio Decaro, eurodeputato Pd, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Puglia al fianco della segretaria Elly Schlein: “Da oggi parlerò solo di questo nuovo progetto politico e lo farò come sempre: senza arrendermi mai”. Un via libera arrivato dopo ore di trattative serrate, tra telefonate e faccia a faccia con Avs, M5s e lo stesso governatore Michele Emiliano, tornato a sorpresa in campo per poi rientrare nei ranghi. Schlein ha salutato così la candidatura: “Uniti e compatti noi vinceremo”.