Regionali Puglia, Decaro annuncia la sua candidatura: “Da oggi parlerò solo del nostro progetto politico”

di F. Q.
Il video dell'annuncio alla Festa dell'Unità di Bisceglie insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein
Suspense fino all’ultimo secondo alla Festa dell’Unità di Bisceglie. Antonio Decaro, eurodeputato Pd, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Puglia al fianco della segretaria Elly Schlein: “Da oggi parlerò solo di questo nuovo progetto politico e lo farò come sempre: senza arrendermi mai”. Un via libera arrivato dopo ore di trattative serrate, tra telefonate e faccia a faccia con Avs, M5s e lo stesso governatore Michele Emiliano, tornato a sorpresa in campo per poi rientrare nei ranghi. Schlein ha salutato così la candidatura: “Uniti e compatti noi vinceremo”.

