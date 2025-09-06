Gaza City, cosa rimane di Al Zaytoun dopo l’invasione dell’esercito israeliano: le immagini dell’enorme distesa di macerie

Questa mattina, 6 settembre, l’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso urgente di evacuazione per i residenti di alcuni isolati Gaza City perché “colpirà presto la struttura a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze”. L’ha scritto su X il colonnello Avihai Adraee, portavoce Idf per la lingua araba. L’avviso riguarda in particolare, la Torre Al-Ra’i e le tende vicine “situate all’incrocio tra Beirut Street e Arab League Street”. In queste ore sono stati inoltre diffusi alcuni video che mostrano ciò che resta del quartiere di Al Zaytoun di Gaza City, uno dei primi a essere evacuato dopo l’inizio dell’invasione di terra dell’esercito israeliano. Le immagini mostrano un’immensa distesa di macerie che copre le strade e decine di palazzi e case distrutti