Nel ‘Sistema Sorrento’ ruotavano “politici nazionali”. Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’ ha parlato col giudice di “incontri e rapporti riservati” tra l’ex sindaco Massimo Coppola e questi politici. Il loro coinvolgimento aprirebbe “nuovi e inquietanti scenari”. Lo sottolinea il Gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto in uno dei passaggi dell’ordinanza con la quale ha fatto tornare in carcere il braccio destro dell’ex sindaco. I due sono inseguiti da accuse di corruzione e sono entrambi in carcere. Guida ha reso un interrogatorio, Coppola sinora è rimasto zitto. L’ordinanza non rivela i nomi di questi politici e i virgolettati del verbale reso da Guida, che è stato depositato al Riesame.

Nelle sue confessioni, Guida ha retrodatato il primo accordo corruttivo in concorso con Coppola al 2021. Il Gip scrive: “Dal 2021 al 2024 il suo incarico, come conferitogli dal Coppola, era quello di intermediare con gli imprenditori/professionisti coinvolti nelle aggiudicazioni da parte del Comune di Sorrento, per imporre loro e pattuire l’importo di tangenti, corrispettivi ineludibili di ciascuna aggiudicazione/affidamento. Nessun appalto poteva essere non remunerato”. “Guida ha affermato a chiare lettere – prosegue – che nessuno degli appalti oggetto del presente procedimento (e non solo), era gestito lecitamente. Nessun imprenditore poteva sottrarsi al pagamento di profitti illeciti al primo cittadino (e al suo vice”) . E se un imprenditore del sistema non vinceva la gara, si avvicinava immediatamente l’aggiudicatario.

Altro passaggio degno di nota riguarda i rapporti tra Guida e l’ufficio tecnico comunale: “Con riferimento a Luigi Desiderio (Utc, uno degli indagati, sospeso dal giudice, ndr), il Guida aveva con lo stesso un rapporto “diretto” nell’anno 2021. In particolare il prevenuto ha dichiarato: “quando è nata l’esigenza di fare le panchine al porto ed è stata indetta questa gara, Massimo (il sindaco, ndr) mi disse di andare nell’ufficio di Desiderio e dirgli qual è la ditta che deve fare le panchine. Desiderio mi mostrò un foglio con dei nomi e mi indicò la ditta che voleva Massimo”.