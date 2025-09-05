“Siete complici del genocidio a Gaza”, la clamorosa protesta di due veterani Usa in Senato: la polizia li trascina via – Video

Il video mostra la protesta – fuori dall’ordinario – di due veterani statunitensi che hanno interrotto un’udienza al Campidoglio, a Washington, denunciando la complicità del governo Usa al genocidio in corso a Gaza. I due, il tenente colonnello Anthony Aguilar e la capitana Josephine Guilbeau, hanno criticato duramente i senatori di violare la Costituzione. Come si vede nel filmato, sono stati portati via dalla polizia. Aguilar, lo scorso agosto, di rientro a Gaza, aveva denunciato di aver visto l’esercito sparare sui palestinesi.

Video X