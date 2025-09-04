Il mondo FQ

Auto investe passanti a Berlino: tre bambini feriti, una persona è grave

di F. Q.
Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Alcune lo mostrano appoggiato alla sua auto mentre viene interrogato dalla polizia
Un’auto ha investito un gruppo di persone a Berlino intorno alle 13.10 nel quartiere di Wedding, lungo la Seestrasse, all’angolo con Dohnagstell. A dare la notizia è il tabloid Bild, che parla di diversi bambini lievemente feriti, mentre un’accompagnatrice è grave. Sul posto si trovavano molte persone. Non è ancora chiara la matrice dell’accaduto. A investire il gruppo sarebbe stata una Bmw che, secondo le prime informazioni, avrebbe investito un gruppo di 15 bambini di età compresa fra 7 e 8 anni. I bambini feriti sono 3 e sono stati trasportati all’ospedale Virchow. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Alcune lo mostrano appoggiato alla sua auto mentre viene interrogato dalla polizia. Il faro anteriore sinistro dell’auto è danneggiato. Polizia e vigili del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e prendersi cura dei bambini.

