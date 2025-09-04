Migliaia di persone a Catania alla manifestazione Global Sumud Flotilla per la popolazione di Gaza. Dopo il concentramento nel porto, da dove nei prossimi giorni partiranno delle barche per portare aiuti umanitari, si è mosso un corteo, scandendo slogan in favore della Palestina e a sostegno di Gara e contro Israele e il governo nazionale, e ha raggiunto il Castello Ursino, dove era prevista l’esibizione di diversi artisti. Ha aperto il corteo uno striscione con la scritta ‘No al genocidio fermiamo Israele.