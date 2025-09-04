Il mondo FQ

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

di Local Team per Il Fatto
Ad aprire il corteo lo striscione con la scritta "No al genocidio fermiamo Israele"
Migliaia di persone a Catania alla manifestazione Global Sumud Flotilla per la popolazione di Gaza. Dopo il concentramento nel porto, da dove nei prossimi giorni partiranno delle barche per portare aiuti umanitari, si è mosso un corteo, scandendo slogan in favore della Palestina e a sostegno di Gara e contro Israele e il governo nazionale, e ha raggiunto il Castello Ursino, dove era prevista l’esibizione di diversi artisti. Ha aperto il corteo uno striscione con la scritta ‘No al genocidio fermiamo Israele.

