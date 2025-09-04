Le prossime elezioni politiche sono lontane ma non lontanissime. E Massimo Giannini, sul palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra, in corso a Roma, domanda se è vero che il presidente del M5s Giuseppe Conte abbia l’ossessione di tornare nella sede del governo come presidente del Consiglio. “Avete la memoria corta perché non ricordate che quando uscii da Palazzo Chigi nel febbraio 2021 io avevo il sorriso, non con le lacrime piangendo. Avevo fatto il mio dovere avevo avuto questo alto onore e mi sono sentito davvero fortunato ed onorato per aver potuto servire il Paese, poi avrò commesso degli errori e la gente giudica – e poi aggiunge- ora parlo a nome de Movimento 5 Stelle pensare che l’ambizione del sottoscritto o di un altro esponente del Movimento possa condizionare un progetto politico che deve essere credibile, serio e forte, toglietevelo dalla testa”.