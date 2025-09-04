Bimbo di 5 mesi morto in un incidente stradale, auto è finita contro albero per schivare un animale

Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, il piccolo era bordo dell’auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale. Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è deceduto nella notte.

Ferita anche la madre, che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi. L’auto guidata dalla donna è finita contro un albero di pino. L’impatto ha fatto attivare gli airbag e il neonato, che era stato sistemato sull’ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, è stato sbalzato.

“Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia mia e dell’intera città. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi – scrive il sindaco di Corato (Bari), Corrado Debenedittis – La vita – aggiunge il primo cittadino – è un mistero che con fede va accettato costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione”.