Momo Salah ancora attivo sui social, in particolare su X. Circa un mese fa aveva polemizzato con la Uefa dopo la morte di Suleiman Obeid, calciatore palestinese ucciso dall’esercito israeliano a Gaza. Adesso l’argomento è meno delicato: il campione egiziano ha infatti criticato la scelta di una fanpage del Liverpool molto seguita sui social di esaltare i nuovi acquisti del club inglese – Florian Wirtz e Alexander Isak – ma snobbando Luis Diaz e Darwin Nunez, ceduti nel corso dell’estate a Bayern Monaco e Al-Hilal.

“Che ne dite se celebriamo i grandi acquisti senza mancare di rispetto ai campioni della Premier League?”, ha scritto Salah repostando un tweet della pagina Anfield Edition che raffigura Luis Diaz e Darwin Nunez in nero, con in evidenza le foto di Wirtz e Isak e la didascalia: “Nominatemi un upgrade più grande di questo nella storia del calcio”. Salah ha voluto dunque sì esaltare i nuovi arrivati, ma prendendo le difese dei due ormai ex compagni, che hanno contribuito alla cavalcata della scorsa stagione culminata con la vittoria del titolo. Numerosi poi i commenti ad appoggiare l’attaccante dei Reds.

Il Liverpool è stato infatti il club che ha speso in assoluto di più nel corso dell’ultima sessione estiva. Ben 489,68 milioni di euro: una cifra record nella storia del club. Numeri folli, se pensiamo che le 20 squadre di Serie A hanno sborsato in totale 1.13 miliardi di euro. In sintesi: il Liverpool ha speso la metà di tutti i club di Serie A insieme. E a proposito di Isak (l’acquisto più costoso della storia della Premier League, 150 milioni) e Wirtz, insieme a Hugo Ekitiké sono stati i tre affari più onerosi dell’estate: Il totale speso – solo per questi tre calciatori – è stato infatti di 370 milioni di euro.