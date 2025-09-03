“Non mancate di rispetto a chi ha vinto la Premier”: Salah contro i tifosi del Liverpool
Momo Salah ancora attivo sui social, in particolare su X. Circa un mese fa aveva polemizzato con la Uefa dopo la morte di Suleiman Obeid, calciatore palestinese ucciso dall’esercito israeliano a Gaza. Adesso l’argomento è meno delicato: il campione egiziano ha infatti criticato la scelta di una fanpage del Liverpool molto seguita sui social di esaltare i nuovi acquisti del club inglese – Florian Wirtz e Alexander Isak – ma snobbando Luis Diaz e Darwin Nunez, ceduti nel corso dell’estate a Bayern Monaco e Al-Hilal.
“Che ne dite se celebriamo i grandi acquisti senza mancare di rispetto ai campioni della Premier League?”, ha scritto Salah repostando un tweet della pagina Anfield Edition che raffigura Luis Diaz e Darwin Nunez in nero, con in evidenza le foto di Wirtz e Isak e la didascalia: “Nominatemi un upgrade più grande di questo nella storia del calcio”. Salah ha voluto dunque sì esaltare i nuovi arrivati, ma prendendo le difese dei due ormai ex compagni, che hanno contribuito alla cavalcata della scorsa stagione culminata con la vittoria del titolo. Numerosi poi i commenti ad appoggiare l’attaccante dei Reds.
Il Liverpool è stato infatti il club che ha speso in assoluto di più nel corso dell’ultima sessione estiva. Ben 489,68 milioni di euro: una cifra record nella storia del club. Numeri folli, se pensiamo che le 20 squadre di Serie A hanno sborsato in totale 1.13 miliardi di euro. In sintesi: il Liverpool ha speso la metà di tutti i club di Serie A insieme. E a proposito di Isak (l’acquisto più costoso della storia della Premier League, 150 milioni) e Wirtz, insieme a Hugo Ekitiké sono stati i tre affari più onerosi dell’estate: Il totale speso – solo per questi tre calciatori – è stato infatti di 370 milioni di euro.
How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt
— Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025