Una donna di 30 anni, disabile mentale sin dalla nascita, sarebbe stata aggredita da un’operatrice di una struttura ospedaliera privata a Genzano (Roma), convenzionata con Asl e Regione Lazio, presso la quale era in cura. Lo denunciano i genitori, con un esposto consegnato ai carabinieri della stazione di Lanuvio, piccolo comune a circa 50 chilometri da Roma, dove risiede la donna disabile. “Chiediamo giustizia e che sia fatta piena chiarezza per la nostra Serena affinché episodi del genere non si ripetano”, hanno dichiarato la madre e il padre, secondo quanto riferito dalla testata Il Messaggero. La donna è affetta da una grave disabilità mentale al 100%.

La donna è stata portata dai genitori all’ospedale dei Castelli di Ariccia: avrebbe riportato lividi e ecchimosi in diverse parti del corpo, con una prognosi di 10 giorni per “contusioni multiple a livello addominale”. Secondo le prime ricostruzioni, Serena si trovava in compagnia dell’operatrice e di altre due tirocinanti, quando in un momento di alterazione, dovuto alle sue condizioni psicofisiche, avrebbe avuto un momento di “insofferenza”. A quel punto l’operatrice avrebbe impugnato un mattarello da cucina e l’avrebbe colpita in più punti per placarne l’animosità. La stessa infermiera avrebbe allertato i genitori. Poi il viaggio in ospedale e le denuncia ai carabinieri.

L’operatrice avrebbe minacciato di sporgere querela per la precedente aggressione di Serena nei suoi confronti. “Siamo davvero amareggiati per questo episodio che comunque rimane isolato da quello che ci risulta, visto che da circa 15 anni Serena era in cura presso quella struttura” hanno dichiarato i genitori al Messaggero. L’istituto ha immediatamente avviato un’indagine interna alla struttura, sentendo le due studentesse tirocinanti presenti al momento dei fatti.