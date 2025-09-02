Trump sta per alzare gli occhi dalle lancette, ma Russia, Ucraina e Ue preferiscono continuare a mostrarsi i muscoli invece di aprire un vero tavolo di pace

Il conto alla rovescia lanciato da Donald Trump sta per concludersi. Martedì saranno passati i 15 giorni per organizzare un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Due settimane appena e di quei sorrisi, colpi di gomito e dichiarazioni cariche di speranza pronunciate alla Casa Bianca dal tycoon, dai leader europei, tra cui Giorgia Meloni, […]