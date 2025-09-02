Terremoto in Afghanistan, Emergency: “Situazione drammatica, abbiamo aperto i nostri ospedali ai feriti” – Video

“La situazione adesso in Afghanistan è veramente drammatica”. Lo ha detto all’Ansa l’operation manager di Emergency in Afghanistan, Alessandro Pirisi, che ha commentato la crisi che si è aperta nel Paese a seguito del terremoto che si è verificato nella tra il 31 agosto e l’1 settembre. “Le autorità, nell’ultimo bollettino, parlano di 1411 morti e più di 3000 feriti”, ha aggiunto.