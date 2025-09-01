Il mondo FQ

Violenza sessuale nel Milanese, 18enne trascinata in un’area verde e stuprata vicino alla stazione ferroviaria

Aggredita mentre andava a prendere il treno nei pressi di un sottopassaggio a San Zenone al Lambro, trascinata in un'area verde e violentata. Indagini in corso dei carabinieri
È stata aggredita mentre si stava recando a prendere un treno per tornare a casa, nell’hinterland di Milano. La violenza sessuale è avvenuta la notte tra sabato e domenica e la vittima è una ragazza di 18 anni. È accaduto poco dopo mezzanotte nei pressi di un sottopassaggio a San Zenone al Lambro mentre la ragazza si stava recando in stazione. Un uomo l’ha bloccata e trascinata in un’area verde: qui è stata poi stuprata.

Il 118 l’ha trasportata al Policlinico di Milano prima e alla clinica specializzata in reati sessuali, la Mangiagalli, dopo le cure mediche. Le prime indagini sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e del Nucleo investigativo di Milano, che oltre a raccogliere la descrizione dell’aggressore – secondo la ragazza un nordafricano – visioneranno le telecamere della zona, nella speranza che possano fornire indizi.

