Terremoto in Afghanistan, nel video il momento della forte scossa e il crollo degli edifici

Il sisma di magnitudo 6.0 ha colpito domenica alle 23.47, ora locale, con una profondità di soli otto chilometri
Il video mostra una delle scosse che ha causato enormi danni nella provincia di Kunar. Il terremoto che ha colpito l’Afghanistan orientale ha ucciso centinaia di persone e ne ha ferite migliaia. Il sisma di magnitudo 6.0 ha colpito domenica alle 23.47, ora locale, con una profondità di soli otto chilometri.

