La bravata di un ragazzino è finita in tragedia. Succede a Houston, in Texas, dove un 11enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre scappava da un’abitazione dopo aver suonato il campanello. Trasportato in ospedale sabato sera per le ferite riportate, l’11enne americano è morto il giorno dopo. Come riportato dal portavoce della polizia, gli agenti stanno ancora indagando e nessuno è ancora stato arrestato per la morte del giovane.

Secondo quanto riportato da Cnn, le accuse più probabili sono di omicidio. Non si può parlare di difesa personale, visto che gli spari sono avvenuti lontani dall’abitazione. In inglese il gioco è noto come “ding dong ditching“, ma è noto anche in Italia tra i più giovani: si suona il campanello di case abitate da sconosciuti e poi si fugge. Negli Stati Uniti sta assumendo sempre maggiore popolarità come sfida social.

Non è la prima volta che scherzi di questo tipo finiscono in tragedia negli Usa. Nel 2023, in California, un uomo era stato condannato per aver ucciso tre adolescenti: gli aveva investiti intenzionalmente. dopo che questi avevano suonato il suo campanello per uno scherzo. A maggio, in Virginia, un uomo è stato accusato di omicidio per aver ucciso a colpi di pistola un diciottenne che si filmava mentre compiva la stessa bravata.