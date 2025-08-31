Una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla si è svolta domenica a Napoli, nel giorno in cui da Genova sono partite le prime imbarcazioni cariche di aiuti umanitari alla volta della Sicilia (e, successivamente, della Striscia di Gaza). Un’imbarcazione è salpata simbolicamente, mentre ai Giardini del Molosiglio gli attivisti hanno manifestato il proprio supporto per l’iniziativa che proverà a penetrare il blocco navale imposto da Israele.
A Napoli manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla: “Popolo palestinese ormai disintegrato” – Video
L'iniziativa nel giorno in cui da Genova sono partite le prime quattro imbarcazioni