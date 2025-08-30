Da settimane circolano sui social le foto delle sue mani, coperte da macchie scure coperte dal fondotinta. E delle sue gambe, gonfie. E ora in rete diventano virali alcuni hashtag – tra cui “Dov’è Trump?” e “Trump è morto” – dopo che il presidente Usa non si è fatto vedere pubblicamente per due giorni. Teorie cospirazioniste alle quali ha messo la parola fine lo stesso tycoon, facendosi fotografare con la nipote Kai mentre saliva su un veicolo sul prato sud della Casa Bianca. Indossava una polo bianca, pantaloni neri e uno dei suoi caratteristici cappelli rossi Maga. Poi andato a giocare a golf in Virginia.

Alle 9.15 locali di sabato, “#whereistrump” era il sesto argomento di tendenza più popolare su X negli Stati Uniti. Secondo le analisi della piattaforma, alle 7.48 locali di oggi erano stati pubblicati circa 158mila post con la frase “Trump è morto” e 42mila con la frase “Trump morto”. “Mi sveglio e vedo gente che si spaventa temendo che Trump sia malato o morto o qualcosa del genere, perché non si vede da qualche giorno”, ha scritto sabato mattina Reagan Reese, corrispondente dalla Casa Bianca del Daily Caller, su X. “Ieri pomeriggio ero con il presidente. L’ho intervistato per un’ora”, ha aggiunto. Secondo Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di X, i post che speculavano sulla possibile scomparsa di Trump avevano ottenuto oltre 1,3 milioni di interazioni da parte degli utenti fino a sabato mattina.

(immagine d’archivio)