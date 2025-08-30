Incendio in Salento vicino a case vacanze, più di cento persone evacuate: il video dei roghi che lambiscono le abitazioni

Un vasto incendio di macchia mediterranea è scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì 29 agosto tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella, e ha aggredito l’area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Oltre cento persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto hanno operato in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. In alcuni casi il fuoco ha raggiunto i giardini delle villette ma le strutture non avrebbero subito danni.