Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 16:08

Il ministro Calderoli: “Padania libera? È servita per far cag*** addosso il governo, peccato non essere andati oltre” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (30)
"L'ampolla con l'acqua del Po? Ce l'ho solo io, è quella originale del '96"
Icona dei commenti Commenti

“Nel 1999 avevamo creato uno Stato parallelo, un sogno bellissimo, servito per fare cagare addosso il governo e andare oggi all’autonomia differenziata”. Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, oggi a Pian del Re, in alta Valle Po (Cuneo), per la festa della Lega. “Mi arrabbio – ha sottolineato l’esponente leghista – quando oggi mi dicono che siamo cambiati. Da tre anni sono ministro delle autonomie, stiamo facendo la riforma di tre regioni a statuto speciale, da 50 anni si attendeva che qualcuno riformasse quella legge. L’hanno scorso proprio qua abbiamo festeggiato la legge sulla autonomia differenziata. Ho imparato dalla vita e in 40 anni di Lega che se vuoi davvero una cosa riesci a portarla a casa”.

“Tornare qui – ha poi affermato Calderoli – è come rivedere un film di 40 anni. Tante pagine belle e anche qualcuna complicata. Come nel 2001, quando toccammo il minimo storico, al 3.96 per cento: Umberto Bossi ci disse che i voti non si contano ma si pesano. Ma il momento più bello è il ’96, quando venimmo qua a prendere l’acqua del Po. Padania? Forse il rimpianto è di non essere andati oltre, ma abbiamo dovuto combattere resistenze fortissime e gli ultimi processi alle camicie verdi sono terminati pochi anni fa. L’unico che è ancora in possesso dell’ampolla originale – ha ancora detto Calderoli – sono io. E’ quella usata nel ’96”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione