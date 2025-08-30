Un’auto si è inabissata stamani nel Po, a Cremona. Si tratta di un Fiat 500L, a bordo della quale si trova una persona. A notare la macchina in acqua due pescatori, che verso le 6 di mattina del 30 agosto hanno avvisato le autorità: “C’è una vettura che galleggia nel fiume, ha le luci accese e l’acqua arriva ormai ai finestrini, dentro c’è una persona”. Subito dopo la telefonata l’auto è stata inghiottita dal fiume, in piena dopo le piogge.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori di Milano, assieme all’Unità navale della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Al momento la vettura è stata localizzata dall’ecoscandaglio e si sta ora organizzando il recupero, reso complesso dalle forti correnti. Il 28 agosto scorso un episodio simile si era verificato a San Benedetto Po: nell’incidente erano morti due anziani.