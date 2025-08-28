Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:52

Auto esce di strada e finisce nel fiume: recuperati i corpi di una coppia di anziani a San Benedetto Po

di F. Q.
A dare l’allarme è stato il conducente dell'auto che viaggiava dietro al veicolo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori
Un’auto è uscita di strada ed è finita nel fiume Po. È successo a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto. Dopo tre ore di ricerche sono stati recuperati due corpi: si tratterebbe di una coppia di anziani. L’auto è scivolata dalla scarpata ed è stata risucchiata dal fiume, inghiottendo anche i passeggeri all’interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori e i sanitari del 118, accompagnati dall’elisoccorso, dalla polizia e dai vigili del fuoco. I due cadaveri sarebbero stati recuperati poco dopo mezzogiorno, ma le ricerche sono state complicate a causa del maltempo che colpisce l’area. A dare l’allarme è stato il conducente dell’auto che viaggiava dietro al veicolo finito fuori strada, una Fiat Panda. Le cause dell’incidente al momento non sono note.

