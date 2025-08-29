Sono tutti incensurati i sette giovani, tra i 18 e i 24 anni, finiti agli arresti domiciliari per le accuse di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo. Secondo gli inquirenti, hanno aggredito in branco un giovane e poi una coppia intervenuta a difenderlo, approfittando della situazione per molestare sessualmente la donna. L’episodio è avvenuto davanti a uno stabilimento balneare, sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo, lo scorso 12 luglio, intorno alle 2,30. Tutti gli accusati sono di Sant’Egidio alla Vibrata, un paese a circa 20 chilometri da Tortoreto.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Teramo, su richiesta della locale procura della Repubblica. I sette indagati, a seguito di un litigio per futili motivi, hanno aggredito un 18enne di Alba Adriatica e una coppia di giovani di Teramo, entrambi 20enni, intervenuti in sua difesa. Durante l’aggressione gli indagati avrebbero abusato della donna per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. Le indagini sono state condotte dalla stazione carabinieri di Tortoreto, che hanno ascoltato le testimonianze delle vittime dell’aggressione e di alcuni testimoni. Inoltre, sono state acquisiti alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.