Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:34 del 29 Agosto

Violenza sessuale di gruppo a Teramo: in sette ai domiciliari. “Hanno picchiato l’uomo e abusato della donna”

di F. Q.
Hanno aggredito in branco un ragazzo e poi una coppia intervenuta a difenderlo, approfittando della situazione per molestare sessualmente la donna
Violenza sessuale di gruppo a Teramo: in sette ai domiciliari. “Hanno picchiato l’uomo e abusato della donna”
Icona dei commenti Commenti

Sono tutti incensurati i sette giovani, tra i 18 e i 24 anni, finiti agli arresti domiciliari per le accuse di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo. Secondo gli inquirenti, hanno aggredito in branco un giovane e poi una coppia intervenuta a difenderlo, approfittando della situazione per molestare sessualmente la donna. L’episodio è avvenuto davanti a uno stabilimento balneare, sul lungomare di Tortoreto, in provincia di Teramo, lo scorso 12 luglio, intorno alle 2,30. Tutti gli accusati sono di Sant’Egidio alla Vibrata, un paese a circa 20 chilometri da Tortoreto.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Teramo, su richiesta della locale procura della Repubblica. I sette indagati, a seguito di un litigio per futili motivi, hanno aggredito un 18enne di Alba Adriatica e una coppia di giovani di Teramo, entrambi 20enni, intervenuti in sua difesa. Durante l’aggressione gli indagati avrebbero abusato della donna per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. Le indagini sono state condotte dalla stazione carabinieri di Tortoreto, che hanno ascoltato le testimonianze delle vittime dell’aggressione e di alcuni testimoni. Inoltre, sono state acquisiti alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione