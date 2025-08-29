Imprenditore del biotech, non ha nulla a che fare con il mondo della ricerca né ha competenze mediche. Guiderà ad interim i Cdc, ente cruciale durante la pandemia e dal quale dipende la salute non solo degli americani ma di gran parte del mondo occidentale

Nei giorni scorsi Susan Monarez, la direttrice dei Centers for Disease Control (Cdc), diventati noti a livello globale durante la pandemia di coronavirus, è stata licenziata da Trump, con l’accusa di non essere “in linea” con l’agenda del presidente. E ora al posto della scienziata arriva, ad interim, una figura di tutt’altra estrazione e senza alcuna formazione medica. Si tratta di Jim O’Neill, il vice di Robert Kennedy jr, ovvero il ministro della Sanità. Competenze e curriculum: imprenditore del biotech che non ha nulla a che fare con il mondo della ricerca, in passato ha sostenuto che la vitamina D fosse più efficace dei vaccini a prevenire il Covid eppure è da oggi alla guida della più importante agenzia per la sanità degli Stati Uniti, tra le più prestigiose al mondo, dalla quale dipende la salute non solo degli americani ma di gran parte del mondo occidentale.

All’epoca della presidenza di George W. Bush, O’Neill è stato lo speech writer del dipartimento della Sanità e poi ha lavorato con Peter Thiel, il massimo finanziatore dei repubblicani. Ma quello che preoccupa di più i dipendenti del Cdc, come hanno riferito all’Ansa fonti interne definendo la nomina “assurda”, sono le sue posizioni sui vaccini. Durante la pandemia di Covid, infatti, O’Neill ha espresso pubblicamente il suo sostegno a trattamenti non comprovati e non supportati da prove scientifiche, tra cui ivermectina e idrossiclorochina, nonché la vitamina D come presunta “profilassi”. Non solo, ha anche rilanciato sui social media diverse teorie cospirative, tra cui l’affermazione infondata secondo cui “il nome #covid è stato scelto per nascondere l’origine del virus. Questo nome ha reso più difficile lo studio e probabilmente ha rallentato la risposta”.

“Il Cdc è praticamente imploso ieri e ora è davvero nel caos”, ha commentato al Guardian Katelyn Jetelina, epidemiologa ed ex consulente dell’Agenzia avvertendo che si tratta di “un rischio per la sicurezza nazionale degli americani“. Dopo il siluramento di Monarez si sono dimessi in quattro: Debra Houry, responsabile medico del Cdc; Demetre Daskalakis, direttore del National Center for Immunization and Respiratory Diseases; Daniel Jernigan, direttore del National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases; e Jennifer Layden, direttrice dell’ufficio dati, sorveglianza e tecnologia della sanità pubblica. Daskalakis ha scritto nella sua lettera di dimissioni di “non aver mai sperimentato una mancanza di trasparenza così radicale, né di aver assistito a una manipolazione dei dati così maldestra per raggiungere un fine politico”.

Il ricercatore, figura chiave nella strategia contro Covid e influenza aviaria, è una delle tante voci che hanno chiesto le dimissioni di Kennedy accusandolo di prendere decisioni, ad esempio sull’epidemia di morbillo in Texas che ha causato la morte di un bambino, senza consultarsi con gli esperti. Qualche giorno fa il segretario ha gettato nel panico la comunità scientifica annunciando su X dei limiti alla distribuzione dei vaccini anti-Covid, “solo per le persone ad alto rischio”, senza che la Food and Drug Administration si sia mai espressa in merito. Un altro esempio di quella mancanza di trasparenza che allarma gli scienziati e preoccupa chi vive negli Stati Uniti.