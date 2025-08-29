Lo rende noto la Cnn che ha esaminato una lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti. L'ex vicepresidente perderà la protezione che era stata estesa da un ordine esecutivo di Biden

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato la protezione dei Servizi segreti all’ex vicepresidente – e sua sfidante alle ultime presidenziali – Kamala Harris. Questo è quanto risulta da una copia di una lettera esaminata dalla Cnn. Generalmente gli ex presidenti ricevono la protezione a vita dal Secret Service e secondo quanto stabilito dalla legge federale anche Harris, in qualità di ex vicepresidente, ha ricevuto sei mesi di protezione dopo aver lasciato l’incarico.

Tale periodo, terminato il 21 luglio, era stato però esteso di un ulteriore anno da una direttiva firmata dall’allora presidente Joe Biden poco prima di lasciare l’incarico. Questa disposizione non è mai stata resa pubblica, ma è stata confermata da alcune fonti della Cnn.

Proprio quell’ordine è stato annullato da Trump. Nella sua lettera, intitolata ‘Memorandum al Segretario per la Sicurezza Interna’ e datata giovedì, si legge: “Con la presente siete autorizzati a interrompere qualsiasi procedura di sicurezza precedentemente autorizzata da memorandum esecutivo, oltre a quelle previste dalla legge, per il seguente individuo, con effetto dal 1° settembre 2025: l’ex vicepresidente Kamala D. Harris”.