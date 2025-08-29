Il mondo FQ

Raid russi a Kiev, una delle esplosioni catturata da una telecamera di sicurezza

L’Ucraina la notte tra mercoledì e giovedì ha vissuto il più pesante bombardamento russo dalla fine di luglio. Quasi 600 droni e 31 missili, tra i quali gli ipersonici Kinzhal, si sono abbattuti su Kiev e diverse altre regioni con un bilancio che, secondo i servizi d’emergenza ucraini, è di almeno 19 morti, di cui 4 bambini, e decine di feriti. Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di “scegliere la balistica invece del tavolo dei negoziati“. “Questi missili e droni d’attacco russi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia”, ha aggiunto il presidente ucraino. Nel video le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il momento in cui una potente esplosione colpisce una zona residenziale di Kiev.

