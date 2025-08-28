Il mondo FQ

Disavventura per Spalletti: l’ex allenatore del Napoli in ospedale per la puntura di un calabrone

L'ex Ct dell'Italia era in visita al campo di allenamento della Pro Soccer, a Castiglione della Pescaia
Non è sicuramente un bel periodo per Luciano Spalletti. Non ancora smaltita la delusione dell’esonero da Ct della nazionale italiana, l’ex Napoli si gode l’estate da “disoccupato”, ma negli scorsi giorni ha dovuto fare i conti con la puntura di un calabrone. Motivo per cui è corso al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per la medicazione.

Come informa MaremmaOggi, l’ex Ct dell’Italia si è recato al campo di allenamento della Pro Soccer, al Casamorino, a Castiglione della Pescaia, per una visita non programmata. Roberto Picardi, che dirige la struttura, si è visto all’improvviso davanti Spalletti, e i tanti ragazzi presenti per l’allenamento hanno subito fatto grande festa all’ex allenatore del Napoli.

Lunga conversazione, foto, risate e diversi momenti passati con i giovani della struttura per Luciano Spalletti, che è rimasto lì per circa due ore prima di essere punto da un calabrone. Piccola disavventura che però l’ha costretto a recarsi al pronto soccorso per la medicazione.

Le parole di Spalletti sulla nazionale

Nelle scorse settimane Luciano Spalletti era tornato a parlare a La Repubblica dell’Italia e di quell’esperienza finita dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0. “Non mi passa mai. Mi toglie il sonno, mi condiziona in tutto, perché il pensiero torna sempre lì”. Ma accettare quell’incarico – aveva anche ribadito – non è stato un errore: “La Nazionale non chiede, la Nazionale chiama. Non si sceglie se accettare, non c’è una riflessione razionale da fare. Ecco, forse questo è uno dei concetti che stiamo perdendo“.

