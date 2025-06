Una figuraccia epica. Esordio choc dell’Italia nella prima gara del girone di qualificazioni ai Mondiali. La Norvegia domina contro gli azzurri di Luciano Spalletti: segnano in sequenza Sorloth, Nusa e Haaland, solo nel primo tempo. Nella ripresa gli scandinavi controllano, anzi sono loro a sfiorare il quarto gol con un palo colpito da Berge. E adesso la qualificazione ai Mondiali del 2026 è già in salita. Anzi, è già un incubo. Nonostante sia la gara d’esordio, infatti, è una sfida decisiva perché la Norvegia è la squadra antagonista degli azzurri nel Gruppo I. Le altre, Estonia, Israele e Moldavia, sono avversarie qualitativamente inferiori. Se terminasse così la sfida, la Norvegia salirebbe a 9 punti nel girone (con tre partite giocate) mentre l’Italia rimarrebbe ferma a quota zero. Solo la prima classificata è certa di andare al Mondiale 2026: in caso di sconfitta, l’Italia sarebbe costretta a ottenere il massimo nelle altre partite e a sperare in un passo falso della Norvegia, oltre a batterla nella gara di ritorno. Altrimenti rischierebbe di arrivare seconda e dover passare dagli spareggi. È già successo nelle qualificazioni alle ultime due edizioni dei Mondiali: entrambe le volte l’Italia ha fallito ed è rimasta a casa.

⁠ Le regole e l’incubo spareggi

Parlando dei gironi Europei, le squadre che si qualificheranno sono le prime dei dodici raggruppamenti di qualificazione. Le altre quattro qualificate dall’Europa (in totale sono 16) usciranno dagli spareggi. Ma chi li giocherà? Agli spareggi si qualificano le 12 seconde classificate dei vari gironi più le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25, a condizione che quest’ultime non siano arrivate prime o seconde nel proprio girone di qualificazione. Le 16 squadre che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali del marzo 2026. Per intenderci, gli stessi che disputò l’Italia contro la Macedonia per qualificarsi al Mondiale 2022.