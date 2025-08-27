Roma, il 26enne fermato per lo stupro di Tor Tre Teste accusato di una violenza su un’altra donna

Non solo lo stupro della donna di 60 anni, domenica mattina, nel parco di Tor Tre Teste. Il 26enne gambiano fermato con l’accusa di quella violenza sessuale è gravemente indiziato di aver abusato di un’altra donna martedì mattina nei pressi di via Prenestina. I fatti, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbero avvenuti alle 4 del mattino: gli uomini dell’Arma sono stati allertati dal personale sanitario del Policlinico Gemelli dopo la denuncia di una donna di 44 anni che ha spiegato di essere stata vittima di una violenza da parte di un uomo, descritto come di colore.

La donna ha riferito ai carabinieri che, mentre attendeva l’autobus in via Prenestina, sarebbe stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiederle una sigaretta, l’avrebbe poi trascinata con la forza in un vicolo su un cumulo di rifiuti, costringendola a subire ripetuti atti sessuali. Grazie alla dettagliata denuncia fornita dalla vittima, compresa la descrizione degli indumenti indossati dall’aggressore, i carabinieri hanno potuto ricostruire un identikit dell’uomo e ricondurlo alla stessa persona gravemente indiziata di rapina con violenza sessuale ai danni della donna 60enne.

È stata eseguita l’individuazione fotografica e la donna 44enne lo ha riconosciuto con certezza. Raccolti gravi elementi indiziari a suo carico, i carabinieri della stazione di Monte Mario, su disposizione della procura di Roma, lo hanno denunciato in quanto gravemente indiziato di essere l’autore dell’ulteriore episodio di violenza sessuale.