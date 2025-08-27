Salvini visita lo stand del MIT al Meeting e spunta Geronimo La Russa: “Viva il Fatto Quotidiano”

Matteo Salvini, appena arrivato alla Fiera di Rimini, ospite del Meeting di Comunione e Liberazione, si dirige nel padiglione che ospita il mega stand del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da lui guidato. Organizzatori della Kermesse e staff del ministro avevano, nella serata di martedì, comunicato che il previsto punto stampa con i giornalisti era stato cancellato. Ma i cronisti attendono comunque Salvini per rivolgere delle domande.

Il leader leghista si divincola e seguito da un corposo staff che lo segue nel tour del padiglione. Tra il plastico del Ponte e strette di mano, c’è anche una signora di origini asiatiche – con una spilla della Repubblica Popolare Cinese sulla giacca – ad attenderlo per salutarlo. Attesa che non verrà delusa, a differenza delle domande dei cronisti che resteranno senza risposta.

La visita di Salvini dura circa un’ora e mezza. Si ferma ad osservare la riproduzione della rete autostradale italiana, e i crash test. Saluta e si complimenta con tutti. Non mancano selfie con fan e curiosi. Mentre il leader della Lega fa tappa all’installazione delle ferrovie, ad attenderlo spunta Geronimo La Russa. Inizialmente il figlio della seconda carica dello Stato e neo presidente ACI resta in disparte ma non si sottrae allo scatto di un fotografo. Mentre filmiamo la scena, La Russa guarda in camera ed esclama: “Viva il Fatto Quotidiano“. Poi, nell’area relax del padiglione, vietata alla stampa La Russa saluta prima Salvini poi Rixi, vice del leader della Lega al MIT e poi il leghista Jacopo Morrone. Salvini e La Russa, alcune ore dopo prenderanno insieme parte ad uno degli ultimi dibattiti di questa edizione del Meeting di CL.