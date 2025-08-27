Matteo Salvini non ha fatto punto stampa con i giornalisti presenti al Meeting di Rimini, ma uno dei due appuntamenti odierni per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti consisteva in un’intervista con la vicedirettrice del Tg2.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema delle prossime elezioni regionali. “Troveremo un accordo e ci incontreremo nei prossimi giorni” afferma il leader della Lega. Ma il nodo più spinoso resta il candidato presidente della Regione Veneto, dove è acceso il duello tra Fratelli d’Italia e Carroccio. Salvini cita così i casi di Calabria e Marche: non due Regioni a caso, ma dove si è scelta “la continuità”. Dunque, nell’impossibilità della ricandidatura di Luca Zaia, la continuità sembra essere rivolta ad una candidatura che spetta al partito guidato dallo stesso Salvini.