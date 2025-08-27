L'uomo è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza e segnalato alle autorità

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali di Biella per aver lavato un cane di piccola taglia in un autolavaggio. A segnalare il fatto un privato cittadino, che alla vigilia di Ferragosto aveva consegnato alle autorità un filmato della videosorveglianza. Nel video si vede l’animale legato, insaponato con il prodotto che si usa per lavare le auto e poi sciacquato con la lancia che spruzza acqua, un’azione che rischiava di essere dannosa per il cane.

A rintracciare l’uomo i carabinieri forestali del NIPAAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Biella insieme al personale del nucleo operativo dei Carabinieri. L’uomo è stato convocato negli uffici del reparto e dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali. Alle autorità ha dichiarato di aver agito non per danneggiare l’animale ma per inconsapevolezza. Il cane, dotato di regolare microchip, è stato sottoposto a un controllo sanitario ed è stato trovato in buone condizioni di salute.